Раніше вона мала категорію пам’ятки місцевого значення.

Ілюстративне фото: вхід до могили цадика Нахмана в Умані

Кабмін визнав могилу цадика Нахмана в Умані пам’яткою національного значення.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

“Змінено категорію пам’ятки місцевого значення «Визначне місце «Могила цадика Нахмана», розташованої по вул. Григорія Косинки, 1, у місті Умані Черкаської області, на категорію пам’ятки національного значення за видом історії”, – йдеться у повідомленні.

Цадик Нахман із Брацлава (1772–1810) був засновником брацлавського напряму в хасидизмі. Він був правнуком засновника хасидизму Баал Шем Това.

Після смерті в 1810 році Нахмана поховали в місті Умані, де він сам просив бути похованим. Його могила з того часу стала місцем паломництва для брацлавських хасидів.

Щороку на єврейський Новий рік (Рош га-Шана) тисячі паломників із Ізраїлю, США та інших країн приїжджають до Умані, щоб молитися біля могили цадика Нахмана.