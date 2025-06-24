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Директорку Софії Київської Нелю Куковальську поновили на посаді

На початку травня колектив “Софії Київської” заговорив про тиск Міністерства культури та стратегічних комунікацій на його діяльність.

Директорку Софії Київської Нелю Куковальську поновили на посаді
Неля Куковальська
Фото: “Софія Київська”

Міністерство культури та стратегічних комунікацій поновило Нелю Куковальську на посаді генеральної директорки Національного заповідника “Софія Київська”. 

Про це йдеться на сторінці Національного заповідника “Софія Київська” у “Фейсбуці”. 

“Весь колектив Національного заповідника «Софія Київська» вітає нашого гендиректора Нелю Михайлівну Куковальську із продовженням контракту. Наш колектив пережив у часі повномасштабної війни вісім місяців нескінченних перевірок, адміністративний тиск окремих посадовців Міністерства культури та стратегічних комунікацій, безпідставні звинувачення і тимчасове незаконне відсторонення від виконання обовʼязків Нелі Михайлівни”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 20 червня 2025 року вийшов наказ Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького “Про призначення Куковальської Н. М.”. 

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“Цей наказ став для всього нашого колективу свідченням перемоги державницького та патріотичного підходу в розв'язанні важливої проблеми, до якої була прикута увага широких кіл громадськості, фахової та міжнародної спільноти, медіа і наших захисників”, – йдеться у повідомленні.

Колектив дякує тим, хто “допоміг відновити справедливість”: президенту, першій леді, Офісу президента України, спікеру парламенту, профільному Комітету Ради України на чолі із його головою Микитою Потураєвим, міжнародним та громадським організаціям, діячам культури та мистецтва. 

Нагадаємо, на початку травня колектив “Софії Київської” заговорив про тиск Міністерства культури та стратегічних комунікацій на його діяльність. Зокрема, за останні пів року в заповіднику вже третя перевірка, а директорку Нелю Куковальську відсторонили від роботи, поки вона була на лікарняному. Докладніше читайте у матеріалі LB “Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?”.
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