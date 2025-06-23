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Виставу "Конотопська відьма" вперше показали в Чикаго

Під час американської прем'єри усі глядачі могли лишити світ донат для захисту Харківщини.

CultHub
Виставу "Конотопська відьма" вперше показали в Чикаго
трупа на чолі із директором-художнім керівником театру Франка Євгеном Нищуком
Фото: зі сторінки театру Франка у фейсбуці

20 червня 2025 року в Copernicus Center відбулася прем'єра вистави театру Франка«Конотопська відьма». Постановка режисера Івана Уривського, створена за мотивами класичної повісті Григорія Квітки-Основ’яненка. Вперше показана у Києві під час війни у 2023 році та встигла стати візитівкою театру та потужним голосом України.

Фото: зі сторінки театру Франка у фейсбуці

Під час вечора глядачі могли лишити свій донат на підтримку України. За вечір команді театру вдалося зібрати 594 280 грн — Театр підтримує проєкт «Дронопад», благодійного фонду Повернись живим, для того щоб допомогти захистити небо Харківщини від ворожих дронів. Про це театр повідомив у себе на сторінці у фейсбуці.

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