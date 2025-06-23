20 червня 2025 року в Copernicus Center відбулася прем'єра вистави театру Франка — «Конотопська відьма». Постановка режисера Івана Уривського, створена за мотивами класичної повісті Григорія Квітки-Основ’яненка. Вперше показана у Києві під час війни у 2023 році та встигла стати візитівкою театру та потужним голосом України.
Під час вечора глядачі могли лишити свій донат на підтримку України. За вечір команді театру вдалося зібрати 594 280 грн — Театр підтримує проєкт «Дронопад», благодійного фонду Повернись живим, для того щоб допомогти захистити небо Харківщини від ворожих дронів. Про це театр повідомив у себе на сторінці у фейсбуці.