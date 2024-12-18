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Два благодійні покази вистави “Конотопська відьма” продали за 1 млн доларів

Частину грошей спрямують на підтримку Сил борони, а іншу частину - на гуманітарні ініціативи. 

Два благодійні покази вистави “Конотопська відьма” продали за 1 млн доларів
Два благодійні покази вистави “Конотопська відьма” продали за 1 млн доларів
Фото: Театр Франка

В рамках заходу “Підприємець року” продали два благодійних покази вистави “Конотопська відьма” режисера Івана Уривського.

Про це повідомила пресслужба Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Благодійні покази продали за 1 млн доларів.

Зазначається, що частина цієї суми допоможе підтримати Сили оборони України, а іншу компанія “Епіцентр К” спрямує на гуманітарні ініціативи. 

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Директор Театру Франка Євген Нищук наголосив, що вистави театру не лише надихають, але й стають важливим інструментом для акумулювання коштів на потреби ЗСУ.

В свою чергу, співзасновниця компанії “Епіцентр К” Галина Герега підкреслила, що бізнесу потрібно бути рушійною силою, драйвером, який рухає економіку. 

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