Малюнок 12-річної українки прикрасив офіційну листівку урядового офісу Шотландії

Уряд Сполученого Королівства на своєму сайті повідомив про обрання малюнка для різдвяних листівок, які розсилатиме офіс державного секретаря у справах Шотландії. Привітання супроводжуватиме зображення, створене 12-річною українкою.

Як розповів держсекретар Ян Мюррей, золотоволосого херувима поряд з ялинкою намалювала 12-річна Амелія Марченко родом з Донецької області. Родина дівчинки була змушена двічі рятуватися від війни - спершу у 2014 році, а згодом і в 2022-ому. Зараз Амелія живе в столиці Шотландії Единбурзі.

Урядовий офіс вперше проводив конкурс на створення зображення для різдвяної листівки. За його умовами, свої роботи могли надсилати діти у віці від 5 до 16 років, які відвідують заняття Центру української спільноти у Единбурзі. Учасників просили поєднати у малюнках елементи української та шотландської культури.