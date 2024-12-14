На війні загинув український актор Яків Ткаченко

Хоча його демобілізували у 2023 році, але у вересні 2024-го він знову приєднався до лав ЗСУ.

На фронті загинув український актор Яків Ткаченко, повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на друзів та колег бійця.

Режисер Олесь Санін назвав актора справжнім лицарем і відданим другом. Санін додав, що два тому мав розмову зі Ткаченком.

«На щиті Яків Ткаченко. Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг», — написав Санін у фейсбуці.

Актор Євген Черников уточнив, що Ткаченко з початку повномасштабного вторгнення служив у складі територіальної оборони, а згодом приєднався до 3-ї штурмової бригади.

«Неординарний та яскравий. Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! … Яків створив багато яскравих образів у нашому кіно й назавжди залишиться в наших серцях і пам’яті. Бути воїном — жити вічно», — зазначив Черников.

Актор Яків Ткаченко - уродженець Дніпра.

У кіно почав зніматися у 2003 році, став широко відомим після ролі у фільмі «Припутні», за яку був номінований на премію «Золота дзиґа» як найкращий актор другого плану.

Ткаченко також знімався у таких стрічках, як «Довбуш», «Безславні кріпаки», «Червоний» і серіалі «Перевізниця».

У 2022 році ктор добровільно вступив до лав 128-ї бригади територіальної оборони, воював під Вугледаром.

Після поранення і реабілітації він повернувся на фронт. У 2023 році був демобілізований для догляду за хворою матір'ю, але вже у вересні 2024 року знову приєднався до ЗСУ.

Цьогоріч у серпін стало відомо, що на війні проти російських окупаційних військ загинув український актор Андрій Касьянов.