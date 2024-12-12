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Ще два об’єкти культурної спадщини України внесли до списку цінностей під посиленим захистом

У переліку - національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та Одеський літературний музей. 

Ще два об’єкти культурної спадщини України внесли до списку цінностей під посиленим захистом
заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Анастасія Бондар
Фото: Мінкультури

ЮНЕСКО внесло ще два об’єкти культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Відповідне рішення ухвалили на 19-ому засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Тепер у Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, включили національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та Одеський літературний музей. 

У Мінкульті додали, що раніше до цього списку вже внесли 25 об’єктів культурної спадщини України. Мова йде про більшість об’єктів, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до попереднього Списку світової спадщини без врахування об’єктів, що знаходяться на ТОТ.

У міністерстві додали, що на 1022-ий день війни задокументували 1222 випадки руйнування об’єктів культурної спадщини. «Це означає, що в середньому більше одного об’єкта Росія пошкоджує щодня. І це статистика, яка не включає руйнування культурної інфраструктури та пограбування музеїв і археологічних колекцій. Це все спроби не лише знищити фізичні пам’ятки, але й стерти ідентичність та історію нації», - наголосили у міністерстві.

Під час засідання також розглянули питання міжнародної підтримки України, охорони та ретроспективної інвентаризації культурних цінностей, що внесені до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. 

  • У серпні цього року Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало консультації з Секретаріатом Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту пам'ятки всесвітнього значення "Херсонес Таврійський та його хора" в окупованому Криму.
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