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​Музей Ханенків отримав нагороду CIMAM 2024 Outstanding Museum Practice Award

Київський музей відзначили за переосмислення своєї ролі під час війни та перетворення свого простору на центр солідарності, безпеки й стійкості. 

​Музей Ханенків отримав нагороду CIMAM 2024 Outstanding Museum Practice Award
​Музей Ханенків
Фото: надане Дариною Синицькою

Столичний Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків отримав нагороду CIMAM (Міжнародний комітет музеїв і колекцій сучасного мистецтва) 2024 Outstanding Museum Practice Award.

Про це повідомив музей Ханенків.

“Ця нагорода відзначає взірцеві музейні практики в музеях по всьому світу. Її мета — сприяти інноваціям у музеях сучасного мистецтва, забезпечувати доступність, обмін досвідом і стійкість у цій сфері”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що музей Ханенків відзначили за переосмислення своєї ролі під час війни та перетворення свого простору на центр солідарності, безпеки й стійкості. 

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Хоча музей і не має колекції сучасного мистецтва, він впровадив програми, що використовують мову та інструменти сучасного мистецтва й залучають сучасних митців до нових музейних практик. Це є кроком до довгострокових змін, які роблять музей більш інклюзивним, адаптивним і динамічним.

Офіційне оголошення відбулося під час Генеральної Асамблеї CIMAM в Лос-Анджелесі.

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