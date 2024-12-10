ArtReview оприлюднив рейтинг 100 найвпливовіших діячів у сфері сучасного мистецтва, де є представник України

Міжнародний журнал ArtReview оприлюднив щорічний рейтинг Power 100, у який увійшли найвпливовіші діячі у сфері сучасного мистецтва, передає «Суспільне».

Цьогоріч перше місце посіла директорка Шарджійської бієнале та засновниця Фонду мистецтв Шарджі Шейха Хур Аль-Кассімі. Її діяльність охоплює роботу над глобальними мистецькими проєктами, зокрема, Австралійською бієнале 2026 року та трієнале Айчі 2025 року в Японії.

У першу десятку увійшли також художник, ключова фігура концепції реляційної естетики, куратор і викладач Ріркрит Тіраваніджа, культурна історикиня Саїдія Гартман, художник і режисер Стів Макквін, котрий відомий своїми роботами про приховані історії та соціальні проблеми, колектив митців-дослідників, які використовують мистецтво для розслідування порушень прав людини, Forensic Architecture, зірка Венеційської бієнале-2024 Ваель Шавкі, фотографка й засновниця руху P.A.I.N., що бореться з опіоїдною кризою в США Нен Ґолдін, афроамериканський художник Керрі Джеймс Маршалл, мислителька та спадкоємиця ідей Фредеріка Джеймсона Анна Корнблух, а також співзасновник Black Audio Film Collective та знакова фігура британського мистецтва Джон Акомфра.

Потрапив у рейтинг і представник України. На 95 місці опинився підприємець, політик, меценат Віктор Пінчук за те, що підтримує мистецтво. Фонд Пінчука, зокрема, організовує премію Future Generation Art Prize.