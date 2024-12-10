Стали відомі номінанти на "Золотий глобус-2025"

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила списки номінантів на кінопремію "Золотий глобус", яку часто називають "репетицією Оскара".

Найбільшу кількість номінацій отримала стрічка "Емілія Перес" - французький кримінальний мюзикл, що був знятий іспанською мовою за участю відомої співачки Селени Гомез. Фільм, що був представлений на Каннському кінофестивалі і отримав там приз журі, позмагається аж за десять статуеток.

Сім номінацій у драми "Бруталіст" режисера Брейді Корбета. Не набагато позаду і "Конклав" з Райфом Файнсом у головній ролі - шість шансів на перемогу.

Серед серіалів лідерство у "Ведмедя" - п'ять номінацій. На чотири "глобуси" претендують "Сьогун" та "Повільні коні".

Неабияка битва чекає на кінофанів за звання найкращої акторки та найкращого актора в драматичному фільмі - серед номінантів Памела Андерсон, Анджеліна Джолі, Тільда Свінтон, Ніколь Кідман та Кейт Вінслет, а також Тімоті Шаламе, Деніель Крейг, Райф Файнс та Себастьян Стен за роль Дональда Трампа.

Церемонія нагородження відбудеться 5 січня.

Номінанти на "Золотий глобус-2025"

Найкращий драматичний фільм

"Бруталіст"

"Повна невідомість"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"5 вересня"

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

"Анора"

"Суперники"

"Емілія Перес"

"Справжній біль"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Памела Андерсон ("Шоугьорл")

Анджеліна Джолі ("Марія")

Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")

Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")

Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Кейт Вінслет ("Лі")

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Едрієн Броуді ("Бруталіст")

Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")

Деніел Крейг ("Квір")

Колман Домінґо ("Сінг-Сінг")

Райф Файнс ("Конклав")

Себастьян Стен ("Учень")

Найкращий режисер

Жак Одіар ("Емілія Перес")

Шон Бейкер ("Анора")

Едвард Берґер ("Конклав")

Брейді Корбет ("Бруталіст")

Коралі Фаржа ("Субстанція")

Паял Кападя ("Все, що ми уявляємо як світло")

Найкращий анімаційний фільм

"Потік"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Ваяна 2"

"Воллес і Громіт: Пташина помста"

"Дикий робот"

Найкращий драматичний серіал

"День шакала"

"Дипломатка"

"Містер і Місіс Сміт"

"Сьогун"

"Повільні коні"

"Гра в кальмара"

Найкращий комедійний серіал або мюзикл