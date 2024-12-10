Стали відомі номінанти на "Золотий глобус-2025"

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила списки номінантів на кінопремію "Золотий глобус", яку часто називають "репетицією Оскара".
Найбільшу кількість номінацій отримала стрічка "Емілія Перес" - французький кримінальний мюзикл, що був знятий іспанською мовою за участю відомої співачки Селени Гомез. Фільм, що був представлений на Каннському кінофестивалі і отримав там приз журі, позмагається аж за десять статуеток.
Сім номінацій у драми "Бруталіст" режисера Брейді Корбета. Не набагато позаду і "Конклав" з Райфом Файнсом у головній ролі - шість шансів на перемогу.
Серед серіалів лідерство у "Ведмедя" - п'ять номінацій. На чотири "глобуси" претендують "Сьогун" та "Повільні коні".
Неабияка битва чекає на кінофанів за звання найкращої акторки та найкращого актора в драматичному фільмі - серед номінантів Памела Андерсон, Анджеліна Джолі, Тільда Свінтон, Ніколь Кідман та Кейт Вінслет, а також Тімоті Шаламе, Деніель Крейг, Райф Файнс та Себастьян Стен за роль Дональда Трампа.
Церемонія нагородження відбудеться 5 січня.
Номінанти на "Золотий глобус-2025"
Найкращий драматичний фільм
- "Бруталіст"
- "Повна невідомість"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Хлопчаки з "Нікеля"
- "5 вересня"
Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія
- "Анора"
- "Суперники"
- "Емілія Перес"
- "Справжній біль"
- "Субстанція"
- "Wicked: Чародійка"
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
- Памела Андерсон ("Шоугьорл")
- Анджеліна Джолі ("Марія")
- Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")
- Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")
- Фернанда Торрес ("Я все ще тут")
- Кейт Вінслет ("Лі")
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі
- Едрієн Броуді ("Бруталіст")
- Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")
- Деніел Крейг ("Квір")
- Колман Домінґо ("Сінг-Сінг")
- Райф Файнс ("Конклав")
- Себастьян Стен ("Учень")
Найкращий режисер
- Жак Одіар ("Емілія Перес")
- Шон Бейкер ("Анора")
- Едвард Берґер ("Конклав")
- Брейді Корбет ("Бруталіст")
- Коралі Фаржа ("Субстанція")
- Паял Кападя ("Все, що ми уявляємо як світло")
Найкращий анімаційний фільм
- "Потік"
- "Думками навиворіт 2"
- "Мемуари равлика"
- "Ваяна 2"
- "Воллес і Громіт: Пташина помста"
- "Дикий робот"
Найкращий драматичний серіал
- "День шакала"
- "Дипломатка"
- "Містер і Місіс Сміт"
- "Сьогун"
- "Повільні коні"
- "Гра в кальмара"
Найкращий комедійний серіал або мюзикл
- "Початкова школа Ебботт"
- "Ведмідь"
- "Джентльмени"
- "Хитрощі"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Ніхто цього не хоче"