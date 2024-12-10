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Стали відомі номінанти на "Золотий глобус-2025"

Найбільш представлений фільм - французький мюзикл, знятий іспанською мовою.

Стали відомі номінанти на "Золотий глобус-2025"
"Золотий глобус"
Фото: EPA/UPG

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила списки номінантів на кінопремію "Золотий глобус", яку часто називають "репетицією Оскара".

Найбільшу кількість номінацій отримала стрічка "Емілія Перес" - французький кримінальний мюзикл, що був знятий іспанською мовою за участю відомої співачки Селени Гомез. Фільм, що був представлений на Каннському кінофестивалі і отримав там приз журі, позмагається аж за десять статуеток.

Сім номінацій у драми "Бруталіст" режисера Брейді Корбета. Не набагато позаду і "Конклав" з Райфом Файнсом у головній ролі - шість шансів на перемогу. 

Серед серіалів лідерство у "Ведмедя" - п'ять номінацій. На чотири "глобуси" претендують "Сьогун" та "Повільні коні". 

Неабияка битва чекає на кінофанів за звання найкращої акторки та найкращого актора в драматичному фільмі - серед номінантів Памела Андерсон, Анджеліна Джолі, Тільда Свінтон, Ніколь Кідман та Кейт Вінслет, а також Тімоті Шаламе, Деніель Крейг, Райф Файнс та Себастьян Стен за роль Дональда Трампа

Церемонія нагородження відбудеться 5 січня.

Номінанти на "Золотий глобус-2025"

Найкращий драматичний фільм

  • "Бруталіст"
  • "Повна невідомість"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Хлопчаки з "Нікеля"
  • "5 вересня"

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

  • "Анора"
  • "Суперники"
  • "Емілія Перес"
  • "Справжній біль"
  • "Субстанція"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

  • Памела Андерсон ("Шоугьорл")
  • Анджеліна Джолі ("Марія")
  • Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")
  • Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")
  • Фернанда Торрес ("Я все ще тут")
  • Кейт Вінслет ("Лі")

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

  • Едрієн Броуді ("Бруталіст")
  • Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")
  • Деніел Крейг ("Квір")
  • Колман Домінґо ("Сінг-Сінг")
  • Райф Файнс ("Конклав")
  • Себастьян Стен ("Учень")

Найкращий режисер

  • Жак Одіар ("Емілія Перес")
  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Едвард Берґер ("Конклав")
  • Брейді Корбет ("Бруталіст")
  • Коралі Фаржа ("Субстанція")
  • Паял Кападя ("Все, що ми уявляємо як світло")

Найкращий анімаційний фільм

  • "Потік"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Мемуари равлика"
  • "Ваяна 2"
  • "Воллес і Громіт: Пташина помста"
  • "Дикий робот"

Найкращий драматичний серіал

  • "День шакала"
  • "Дипломатка"
  • "Містер і Місіс Сміт"
  • "Сьогун"
  • "Повільні коні"
  • "Гра в кальмара"

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

  • "Початкова школа Ебботт"
  • "Ведмідь"
  • "Джентльмени"
  • "Хитрощі"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Ніхто цього не хоче"
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