У Києві покажуть харківський Вертеп за поезіями Жадана

25-27 грудня у київському Культурному кластері «Краків» відбудеться мініфестиваль «Вертеп Схід». Покажуть зрежисовані Оксаною Дмитрієвою вистави Харківського театру ляльок: зокрема, за поезіями Сергія Жадана та в оформленні художника Костянтина Зоркіна.

«Театри ляльок у всьому світі – це поєднання матеріалу і для дітей, і для дорослих. Харківський театр ляльок має давню славну традицію та досвід в цьому. На мою думку, це один з найцікавіших театрів України, тому, якщо хтось має час, бажання і можливість, подивитися ці вистави», – коментує Сергій Жадан.

В рамках мініфестивалю відбудуться наступні покази:

ВЕРТЕП. Музичний перфоманс, (10+)

25 грудня 16:00 та 19:00; 26 грудня 16:00 та 19:00

Фото: Олександр Осіпов ВЕРТЕП.Музичний перформанс

Вистава складається з автентичних народних колядок Слобожанщини та уривків з Біблії. Також є колядка УПА на мотив «Нова радість стала» про війну в Україні. У виставі немає слів, є тільки фрази з Євангелія від Матвія і пісні. «Це вистава для всіх, вона не жахлива, вона показує архетипічне зло і добро. І там дуже красиві пісні», – каже художник Костянтин Зоркін. Автентичні слобожанські колядки надала Катерина Курдюкова з українського дослідницько-виконавського гурту з Харкова «Муравський шлях». Вона ж навчила акторів їх правильно співати. Вистава, створена спільно з Львівським обласним академічним театром ляльок, де і відбулася прем’єра у грудні 2022 року, брала участь у багатьох іноземних фестивалях.

ВЕРТЕП. Війна. Вірші (16+)

27 грудня 16:00 та 19:00

Фото: Ірина Деркач ВЕРТЕП. Війна. Вірші

Виставу за поезіями Сергія Жадана постановники називають «божевільне балансування понад зимою». Режисерка Оксана Дмитрієва відібрала вірші, суголосні постановній концепції вистави-молитви. «У Вертепі Жадана є вірші, які він написав вже у 2022 і є вірші із фантастичної, обожнюю цю книгу, «Життя Марії». І саме ці вірші присвячені війні, яка почалась у нас у 2014 році. Зараз я можу сказати, що передбачення та попередження Сергія – це дуже сильні тексти,» – пояснює режисерка.

Обидва Вертепи були створені у Харкові у першій рік повномасштабного вторгнення. В рамках мініфестивалю також пройде виставка масок від Музею театрального, музичного та кіномистецтва України та художника фільму «Памфір» Івана Михайлова.

Фото: надано організаторами Маски Івана Михайлова

Про «Вертеп Схід»: