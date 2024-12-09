Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

У Києві покажуть харківський Вертеп за поезіями Жадана

Вистава відбудеться в межах мініфестивалю «Вертеп Схід».

У Києві покажуть харківський Вертеп за поезіями Жадана
Ірина Деркач
Фото: ВЕРТЕП. Війна. Вірші

25-27 грудня у київському Культурному кластері «Краків» відбудеться мініфестиваль «Вертеп Схід». Покажуть зрежисовані Оксаною Дмитрієвою вистави Харківського театру ляльок: зокрема, за поезіями Сергія Жадана та в оформленні художника Костянтина Зоркіна. 

«Театри ляльок у всьому світі – це поєднання матеріалу і для дітей, і для дорослих. Харківський театр ляльок має давню славну традицію та досвід в цьому. На мою думку, це один з найцікавіших театрів України, тому, якщо хтось має час, бажання і можливість, подивитися ці вистави», – коментує Сергій Жадан.

В рамках мініфестивалю відбудуться наступні покази:

ВЕРТЕП. Музичний перфоманс, (10+)

25 грудня 16:00 та 19:00; 26 грудня 16:00 та 19:00

ВЕРТЕП.Музичний перформанс
Фото: Олександр Осіпов
ВЕРТЕП.Музичний перформанс

Вистава складається з автентичних народних колядок Слобожанщини та уривків з Біблії. Також є колядка УПА на мотив «Нова радість стала» про війну в Україні. У виставі немає слів, є тільки фрази з Євангелія від Матвія і пісні. «Це вистава для всіх, вона не жахлива, вона показує архетипічне зло і добро. І там дуже красиві пісні», – каже художник Костянтин Зоркін. Автентичні слобожанські колядки надала Катерина Курдюкова з українського дослідницько-виконавського гурту з Харкова «Муравський шлях». Вона ж навчила акторів їх правильно співати. Вистава, створена спільно з Львівським обласним академічним театром ляльок, де і відбулася прем’єра у грудні 2022 року, брала участь у багатьох іноземних фестивалях.

ВЕРТЕП. Війна. Вірші (16+)

27 грудня 16:00 та 19:00

ВЕРТЕП. Війна. Вірші
Фото: Ірина Деркач
ВЕРТЕП. Війна. Вірші

Виставу за поезіями Сергія Жадана постановники називають «божевільне балансування понад зимою». Режисерка Оксана Дмитрієва відібрала вірші, суголосні постановній концепції вистави-молитви. «У Вертепі Жадана є вірші, які він написав вже у 2022 і є вірші із фантастичної, обожнюю цю книгу, «Життя Марії». І саме ці вірші присвячені війні, яка почалась у нас у 2014 році. Зараз я можу сказати, що передбачення та попередження Сергія – це дуже сильні тексти,» – пояснює режисерка.

Обидва Вертепи були створені у Харкові у першій рік повномасштабного вторгнення. В рамках мініфестивалю також пройде виставка масок від Музею театрального, музичного та кіномистецтва України та художника фільму «Памфір» Івана Михайлова.

Маски Івана Михайлова
Фото: надано організаторами
Маски Івана Михайлова

Про «Вертеп Схід»:

  • Перший харківський мініфестиваль «Вертеп Схід» з’явився у 2022 році. Тоді ще всі театри були закриті, навіть лялькарі з Києва привезли свій Вертеп. 
  • Цьогоріч мініфестиваль почнеться у Харкові і потім харків’яни продовжать колядувати у Києві.
  • Вистава Оксани Дмитрієвої "Жираф Монс" отримала цьогоріч відзнаку театральної премії “ГРА”; відзнаку “ГРИ” "За найкращу сценографію" (до цієї ж вистави) отримав Костянтин Зоркін.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies