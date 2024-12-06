“Піккардійська Терція” презентує нову колядку і розпочинає зимовий тур містами України

У День Святого Миколая вокальна формація “Піккардійська Терція” представляє нову версію колядки “Гляньте, люди” і розпочинає традиційний зимовий концертний тур містами України. Усі концерти колективу є благодійними, кошти йдуть на українське військо.
Колядка “Гляньте, люди” увійшла в альбом “Казка на білих лапах”, що був виданий у 2019-му році як спільний запис учасників формації з незрячими дітьми з усієї України. Тепер цю колядку на музику Ярослава Нудика та слова Лідії Меланіч “Терція” випускає в новій версії.
Святковий тур “Піккардійської Терції” у грудні 2024-го та січні 2025-го охопить 9 міст України:
● 6 грудня — Івано-Франківськ, Драмтеатр.
● 7 грудня — Кам’янець-Подільський, Міський будинок культури.
● 16 грудня — Одеса, Музкомедія.
● 19 грудня — Луцьк, Драмтеатр.
● 20 грудня — Рівне, Драмтеатр.
● 22 грудня — Житомир, Телецентр.
● 23 грудня — Вінниця, Драмтеатр.
● 19 січня 2025 р. — Київ, МЦКМ (Жовтневий палац).
● 21 січня 2025 р. — Львів, Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької (17:00 та 19:30).