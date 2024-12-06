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Організація Pantone назвала колір 2025 року

Поціновувачам кави та шоколаду сподобається.

Організація Pantone назвала колір 2025 року
Колір 2025 року
Фото: Pantone

Американська організація Pantone, відома у світі як розробник стандарту кольорів для дизайну, архітектури та поліграфії, визначилася зі своїм претендентом на статус наймоднішого кольору прийдешнього 2025 року.

Як зазначила компанія на своєму сайті, колір року носить назву Mocha Mousse. На думку Pantone, цей світло-коричневий відтінок "має зігрівати та нагадувати про смак шоколаду й кави, задовольняючи наше прагнення до комфорту".

Експерти переконані, що Mocha Mousse змінює наше уявлення про коричневий як "скромний і приземлений" колір на щось "амбітне і розкішне".

Минулоріч у Pantone обрали кольором року відтінок Peach Fuzz - ніжно-персиковий.

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