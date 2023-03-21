Очільниця ДАРТу висловилася за новий логотип для Одеси замість розробки російського дизайнера Лебедєва

Також Мар'яна Олеськів закликала СБУ та міського голову Одеси перевірити Лебедєва на предмет шкоди культурним та міжнародним зв’язкам України.

Керівниця Державного агентства розвитку і туризму України Мар'яна Олеськів відреагувала на підозру від СБУ для російського дизайнера, блогера Артемія Лебедєва.

На своїй фейсбук-сторінці Олеськів висловилася за новий логотип для Одеси, оскільки попередній - авторства російського пропагандиста.

"Лебедєв здебільшого відомий людям як російський дизайнер, наробив Україні багато лиха. І його незаконний приїзд на територію України, і перебування без дозволу на режимному об’єкті – Запорізькій АЕС – це лише квіточки. Імперіаліст вже багато років працює на московське ФСБ і виконує урядові замовлення, славлячи "вєлікую і магучую", - зауважила очільниця ДАРТ.

Олеськів зазначила, що дизайнер з РФ активно підтримував російську окупацію Криму, а згодом працював над створенням туристичного бренду невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

"Але чомусь досі наша рідна, вистраждана від бомбардувань Одеса користується логотипом, який розробив саме цей українофоб. Всі ж розуміють, що створював айдентику він не заради України, а заради зближення з місцевим населенням і прокладенні русофільських зв’язків до моменту, коли Росія б мала захопити і Одещину також", - підкреслила керівниця Державного агентства розвитку і туризму.

Олеськів додала, що спільно з Лебедєвим розробляв "план розквіту фсб-шного Придністров’я" високопосадовець Одеської міської ради, який "сьогодні відповідає за культуру, співробітництво і євроінтеграцію" (йдеться про Івана Ліптугу).

"Шановна Служба Безпеки України (зокрема, департамент контррозвідки), шановний пане міський голово Одеси Геннадій Труханов, звертаюсь до вас публічно із проханням перевірити діяльність Артємія Лєбєдєва на предмет шкоди культурним та міжнародним зв’язкам України, а також створенні/сприянні роботи агентурної мережі з громадян України, зокрема тих, хто діє на Одещині та займає важливі у час воєнного стану державні посади", - йдеться в дописі глави ДАРТу.

Олеськів запропонувала долучитися до створення нового логотипу креативні агенції України.

Торік, як повідомляло "Суспільне", депутати Одеси виступили проти використання туристичного логотипа міста, який розробили у студії російського дизайнера Артемія Лебедєва. До речі, крім логотипа студія Лебедєва розробляла дизайн код афіш та вивісок Одеського національного академічного театру опери та балету.

Президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга, який нині виконує обов'язки директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради, раніше працював із Лебедєвим над туристичним брендом сепаратистського Придністровського регіону, який підтримує РФ.

Видання Zruchno.travel з посиланням на придністровські ЗМІ повідомляло, що він модерував "бренд-сесії, які проводяться під егідою "Міністерства економічного розвитку" самопроголошеної республіки".

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Нагадаємо, 21 березня СБУ повідомила про підозри російському блогеру Артемію Лебедєву, "очільникові" окупованої ЗАЕС Юрію Чернічуку та ексзаступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

У 2017 року Служба безпеки заборонила Лебедєву в’їзд до України за незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого росіянами Криму.