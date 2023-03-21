Крім того, на співпраці з рашистами викрили колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

Служба безпеки України повідомила про підозри російському блогеру Артемію Лебедєву, "очільникові" окупованої ЗАЕС Юрію Чернічуку та ексзаступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції.

Лебедєв там відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Нинішній "очільник" Запорізької АЕС Юрій Чернічук до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера. Після вторгнення РФ він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Фото: СБУ Підозрюваний Юрій Чернічук

"Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ", - зазначили в СБУ.

Також підозрюваний був "гостем" на пропагандистських телеканалах, де заперечував факти російських обстрілів української атомної електростанції.

Також спецслужба викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

Це він причетний до передання окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

Псевдоочільнику ЗАЕС інкримінують порушення ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), блогеру Лебедєву - ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників), а ексзаступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони - ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині України. СБУ проводить комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, торік Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії. До списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебєдєв. У 2017 року Служба безпеки України заборонила йому в’їзд до України за незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого росіянами Криму.