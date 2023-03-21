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​Поліцейські збили російський дрон у Бериславі на Херсонщині

Окупанти скидали з нього вибухівку на населений пункт.

​Поліцейські збили російський дрон у Бериславі на Херсонщині
Фото: Поліція Херсонської області

Поліцейські з Дніпропетровщини збили у Бериславі російський дрон.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

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За інформацією правоохоронців, росіяни зранку 21 березня обстріляли Берислав. Рашисти скинули вибухові пристрої за допомогою квадрокоптера.

"Однак повернутися до господарів гаджет уже не зміг. Поліцейські з Дніпропетровщини, які виконують завдання на деокупованих територіях Херсонщини, помітили в небі дрон та спільним прицільним вогнем збили його. Після огляду залишки пристрою передали військовим", - розповіли в поліції.

Фото: Поліція Херсонської області

Нагадаємо, росіяни вранці 21 березня більш ніж 20 разів обстріляли з мінометів село на Харківщині.

Від початку цієї доби і до 14:00 окупаційна армія тричі обстріляла прикордонні райони Чернігівської і Сумської областей.

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