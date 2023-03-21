Її чоловіка було тяжко поранено, однак, на щастя, він вижив.

У червні 2022 року російські окупанти розстріляли автомобіль із цивільними громадянами. Чоловік отримав тяжкі поранення, проте вижив, а жінку врятували бійці Збройних сил України. Вони вивели її з небезпечного місця за допомогою квадрокоптера.

Про це розповів начальник слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов.

Подія сталася минулого року, коли значну частину Ізюмського району окупували росіяни. В той час там знаходилися підрозділи мотострілецької групи західного воєнного округу РФ. Вони зайняли частину села Велика Комишуваха. Окупанти облаштувалися на території ферми, завели туди танк, БМП та зайняли позиції для вбивства цивільних громадян. На дорозі, яка веде до села, вони фактично влаштували "тир".

Автомобіль "Mazda" виїхав у бік міста Бахмут. В ньому були 35-річний чоловік та жінка. Вони хотіли евакуювати своїх батьків, але випадково потрапили на позиції росіян. Українські захисники побачили цей автомобіль і підняли в повітря квадрокоптер та все відзняли. Відео з безпілотника дозволило слідчим встановити усі обставини злочину, скоєного російськими військовими.

"Вони вийшли з автомобіля. Потім вирішили все ж таки продовжити рух та втекти звідти, але не змогли. Росіяни бачили, що це цивільні люди. Там не було військових чи людей у формі. Попри це росіяни прийняли рішення вбити громадян, і для цього вони повторно розстріляли автомобіль з усієї наявної у них зброї. Після другого обстрілу чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Жінка намагалася надати йому допомогу. Однак постраждалий не зміг підвестися та втратив свідомість", - розповів Болдвінов.

Українські військові не могли допомогти постраждалим, але вони відправили квадрокоптер поближче, і жінка його побачила. Боєць намагався показати, що їй потрібно сховатись, але вона не розуміла. Тоді він відправив до неї ще один квадрокоптер, на якому прикріпив аркуш паперу з написом "Йди за мною". Жінка попрямувала за ним, і це врятувало їй життя. Вона вийшла на позиції українських захисників, які надали їй допомогу.

З відео квадрокоптера слідчі змогли побачити, що до пораненого чоловіка підійшли військові РФ. Вони скинули чоловіка до ями, бо вважали, що він помер. В ямі потерпілий пролежав більше доби. На щастя, він прийшов до тями, зміг підповзти до автомобіля, залізти до багажника і прикритися ковдрою. Зранку він повільно вийшов на позиції ЗСУ. Чоловіку також надали першу допомогу та викликали медиків.

Після деокупації поліцейські провели огляд місця події, вилучили всі речові докази. Попередньо встановлено місцезнаходження БМП, з якої було обстріляно автомобіль. Вилучено 10 гільз від крупнокаліберного озброєння.

Також правоохоронці перехопили телефонну розмову росіянина, який розповів дружині, як розстріляв цивільне авто.

Наразі встановлено особу вбивці - ним виявився 26-річний мешканець Москви Кержаєв Клим Дмитрович, старший лейтенант, командир 1 мотострілецької роти 1 мотострілецького батальйону БТГр (батальйонної мотострілецької групи) 15 мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного ВО (воєнного округу), командир мотострілецької роти збройних сил РФ. Йому повідомлено про підзру.