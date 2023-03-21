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На трасі Одеса - Рені сталися дві аварії за участю вантажівок

Рух по трасі ускладнений.

На трасі Одеса - Рені сталися дві аварії за участю вантажівок
Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області

Сьогодні, 21 березня, на трасі Одеса - Рені сталися дві аварії за участю вантажівок. 

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

“На автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) сталися  дві дорожньо-транспортні пригоди на різних ділянках дороги (на 180 км,  поблизу с. Холмське та на 210 км, поблизу с. Суворове)”, - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, біля с. Холмське водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося, біля с.Суворове відбулося зіткнення двох великовантажних засобів.

На місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, представники Служби автомобільних доріг в Одеській області, бригада швидкої допомоги, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наразі рух біля с. Холмське, у напрямку м. Ізмаїл, здійснюється у реверсивному режимі. Рух біля с. Суворове здійснюється однією смугою, частково узбіччям.

Водіїв просять планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації та дотримуватись правил дорожнього руху.

Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області

Нагадаємо, ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участі народного депутата. Депутат збив пішохода у селищі Золочівського району.

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