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ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участі народного депутата

Учора ввечері депутат збив пішохода у селищі Золочівського району.

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участі народного депутата
Володимир Гевко
Фото: Facebook

ДБР розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Львівській області за участі народного депутата Володимира Гевка.

Про це Державне бюро розслідувань повідомляє у Telegram.

Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням “Тернопіль – Львів – Рава-Руська” у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з перевіркою на пристрої “Драгер” водій був тверезим.

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На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Гевко повідомив у Facebook, що 19 березня став учасником смертельної ДТП. Він зазначив, що співпрацює зі слідством, пройшов перевірки на алкоголь і наркотики і готовий допомагати родичам загиблого.

 

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