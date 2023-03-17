За межами Росії Володимира Путіна мають заарештувати та передати до суду, - Генпрокурор України

"Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів", - зауважив Костін.

Російський президент Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і це означає, що за межами Росії його мають заарештувати та передати до суду.

Так прокоментував ордер на арешт Путіна Генеральний прокурор України Андрій Костін на своїй фейсбук-сторінці.

"Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права", - зазначив Костін.

Офіс Генерального прокурора передав Міжнародному криманільному суду понад 40 томів матеріалів – більш ніж 1000 сторінок, додав Генпрокурор.

"Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою", - наголосив Костін.

Наразі Україні вдалося повернути 308 дітей.

"Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності. Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Особливо якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", - додав очільник Генпрокуратури.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.