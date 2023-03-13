В Україну екстрадували колишнього голову правління “Державної продовольчо-зернової корпорації України”

Після чотирьох років судового розгляду його доставили до України.

Сьогодні, 13 березня, з Литви в Україну екстрадували ексголову правління ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ). Його підозрюють у причетності до завдання понад 60 млн доларів збитків підприємству.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“Екстрадиції посадовця передувала успішно проведена спільна операція детективів Національного бюро та правоохоронців двох країн, результатом якої стало затримання експосадовця у жовтні 2019 року в м. Вільнюс”, - повідомили в пресслужбі.

В НАБУ нагадали, що підозрюваний перебував в розшуку з березня 2017 року. Після затримання він хотів уникнути відповідальності, для чого подав прохання про притулок у Литві, на яке отримав відмову.

Після рішення про екстрадицію чоловік намагався його оскаржити, заявив про небезпеку, спричинену повномасштабним вторгненням Росії.

Після чотирьох років судового розгляду його доставили до України.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та експосадовці ДПЗКУ, серед яких і ексголова правління організували корупційну схему, за якою зерно держкомпанії було поставлено в Саудівську Аравію на умовах післяплати. В результаті ДПЗКУ зазнала збитків у розмірі понад 60 млн доларів.

Нагадаємо, у січні минулого року Міністерство фінансів України переказало 2,5 млрд гривень виплати за кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації перед китайським Ексімбанком.