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У "Дії" тепер можна отримати судове рішення

Для цього треба оновити застосунок до останньої версії.

У "Дії" тепер можна отримати судове рішення
Фото: Мінцифри

До застосунку "Дії" додали нову послугу. Відтепер отримати судове рішення можна у смартфоні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Дії".

"Цифровізували судові рішення. Це означає, що більше не треба їхати в суд та стояти в чергах. Клік-клік у смартфоні - і документ із підписами суддів готовий! Цифрове судове рішення має таку ж юридичну силу, як і паперове", - пише пресслужба.

Як скористатись послугою:

  • оновити "Дію" на смартфоні до останньої версії;
  • зайти до застосунку;
  • натиснути на "Послуги" й обрати "Судові справи";
  • переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.

"Крім електронного судового рішення, "Дія" надішле вам сповіщення про судову справу, у якій ви берете участь. Усе важливе - в одному застосунку. Судові послуги працюють в останній версії Дії. Тож обовʼязково перевірте, чи оновили ви застосунок", - відзначає пресслужба.

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Нагадаємо, що на порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб.

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