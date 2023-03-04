Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам і мають необхідний для цієї посади досвід.

Про це повідомляє пресцентр НАБУ.

Ними стали:

Гупяк Сергій — начальник 4-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань у Хмельницькому;

Кривонос Семен — керівник Державної інспекції архітектури та містобудування;

Осипчук Роман — керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

На першому етапі збору документів, було отримано 78 пакетів документів, опрацьовано на відповідність вимогам конкурсу і допущено до наступного етапу 74 кандидати. Другий етап тестування складався із серії тестів, як то знання законодавства, загальні здібності та навички, оцінювання особистісних компетенцій та виконання практичного завдання. За результатами усіх тестувань та практичних завдань на третьому етапі залишилися 21 кандидат.

Фінальний етап передбачав співбесіди на доброчесність і на професійну компетентність. Надалі майбутнього очільника Бюро має обрати Кабінет міністрів.

Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений 16 квітня 2015 року. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському і його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів США.