Апеляція ВАКС призначила ексголові правління Нафтогазу заставу в розмірі 229 млн грн

Апеляція Вищого антикорупційного суду призначила ексголові правління Нафтогазу Андрієві Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення суду, який вирішив не заарештовувати Коболєва. Також останнього зобов'язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні.

Ексглаву правління Нафтогазу підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж це дозволяло законодавство. Перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством 37,4 млн грн. А після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Під час розгляду в апеляції судді запитали в Андрія Коболєва, чим обумовлений такий великий розмір премії, адже інтереси НАК у арбітражі представляла іноземна юридична компанія, яка за свою роботу отримала декілька десятків мільйонів євро.

Підозрюваний розповів, що це саме він підписував документи, ухвалював ключові рішення і давав особисті свідчення в арбітражі.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, один із адвокатів Коболєва на засіданні говорив про те, що премія у $10 млн нібито не підлягала розподілу на інших працівників. Хоча Наглядова рада НАК "Нафтогаз" надала ексглаві компанії повноваження розподілити погоджену йому частину премії між співробітниками, проте він цим правом не скористався.

На своїй фейсбук-сторінці підозрюваний відреагував на таке рішення апеляції ВАКС, повідомивши, що наразі думає "що з цим робити" і додав, що "коментувати більше не буду".

Нагадаємо, 23 січня ВАКС залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою. Того ж дня прокурор САП заявив, що оскаржить це рішення.

Колишній посол США в Україні Марі Йованович у коментарі LB.ua. зазначила, що справу проти Коболєва можуть сприйняти в США не дуже позитивно, особливо якщо йдеться про згортання реформи корпоративного управління.