Йованович вважає, що справу проти Коболєва можуть сприйняти в США не дуже позитивно

Експосол США в Україні зазначила, що позитивного розвитку не буде, якщо ця справа просуватиметься вперед таким чином, що підриватиме корпоративне управління та боротьбу з корупцією.

Колишній посол США в Україні Марі Йованович вважає, що нарахування премій співробітникам НАК "Нафтогаз" за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі повністю відповідає принципам корпоративного управління.

Про це вона повідомила в коментарі LB.ua. Йованович не виключає помилки в розслідуванні справи ексглави НАК Андрія Коболєва, якого звинувачують у незаконному нарахуванні собі премії.

"У будь-якому разі можна сказати, що всі помиляються. За інформацією, яку я отримала, НАБУ не дотримувалося власних процедур, висуваючи обвинувачення пану Коболєву. І це визначатиме український суд. Я сподіваюся, що суди в Україні еволюціонували і стали справді незалежними інституціями, які можуть давати справедливу оцінку", – зазначила вона.

Йованович додала, що справу проти Коболєва можуть сприйняти в США не дуже позитивно, особливо якщо йдеться про згортання реформи корпоративного управління.

"Важливо, щоб Україна, Сполучені Штати та інші країни відповідали своїм ідеалам, установам і обов’язкам. Якщо ця справа просуватиметься вперед таким чином, що підриватиме корпоративне управління та боротьбу з корупцією, я думаю, що це не буде позитивним розвитком", – вважає колишня посол.

Водночас Йованович нагадала, що премію, яку отримав Коболєв, йому та іншим менеджерам присудила незалежна наглядова рада компанії, і це нормальна, хоча й дещо незвичайна для України практика на Заході, коли успішним топменеджерам виплачують значні премії.

"Незалежна наглядова рада компанії нарахувала премії Коболєву та іншим менеджерам. Це повністю відповідає правилам корпоративного управління. Майже 3 мільярди доларів винагороди від [російського] "Газпрому" за рішенням суду пішли просто в державну скарбницю. Раніше дуже мало з них пішло б до державного бюджету. Наглядова рада дала команді премію за їхній чудовий професіоналізм, який відповідає стандартній діловій практиці в усьому світі", – заявила вона.

Йованович допускає, що Росія може використати справу Коболєва для дестабілізації України та підриву репутації української влади в США та Європі.

"Я думаю, що Росія використовуватиме все можливе, щоб дестабілізувати Україну, нападати на неї всіма можливими способами, заплямувати її репутацію у світі, зокрема в Європі. Тому важливо, щоб НАБУ та інші українські інституції дотримувалися своїх процедур. І це особливо важливо зараз", – наголосила Йованович.

Нагадаємо, 8 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" виплатити НАК "Нафтогаз України" додаткові $2,56 млрд компенсації за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $ 6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" за транзитним контрактом.

Загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" в кількості 41 людина затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення постави уряду. Однак "Нафтогаз" звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати цю вимогу.

Коболєва раптово звільнили з посади очільника "Нафтогазу" в 2021 році. Натомість призначили Юрія Вітренка. Вітренка звільнили в минулому році, а замість нього НАК очолив Олексій Чернишов, який був міністром регіонального розвитку.

Уже в січні 2023 Андрію Коболєву оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Андрій Коболєв прокоментував оголошення підозри на своїй сторінці в фейсбук.

"Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав він.

Прокуратура просила взяти Коболєва під арешт, однак Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання.