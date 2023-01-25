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Костін звільнив п’ятьох керівників обласних прокуратур

Йдеться про керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Костін звільнив п’ятьох керівників обласних прокуратур
Андрій Костін
Фото: скрін відео

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, генпрокурор звільнив Олексія Симоненка з посади свого заступника. Як відомо, Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.

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