Костін звільнив п’ятьох керівників обласних прокуратур

Йдеться про керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, генпрокурор звільнив Олексія Симоненка з посади свого заступника. Як відомо, Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.