Ексректору столичного університету повідомили про підозру у незаконному нарахуванні собі премій на 1,3 млн грн

Ці обставини були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти.

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років ректор столичного університету з метою заволодіння бюджетними коштами надавав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн. гривень бюджетних коштів. Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України та підтверджені спеціалістами Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть освітянина-колаборанта. Директор навчального закладу одного із сіл Куп‘янського району активно підтримував “руський мир”.