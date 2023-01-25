Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)
Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексректору столичного університету повідомили про підозру у незаконному нарахуванні собі премій на 1,3 млн грн

Ці обставини були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти.

Ексректору столичного університету повідомили про підозру у незаконному нарахуванні собі премій на 1,3 млн грн
Фото: Київська міська прокуратура

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.  Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років ректор столичного університету з метою заволодіння бюджетними коштами надавав своїм підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн. гривень бюджетних коштів. Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України та підтверджені спеціалістами Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть освітянина-колаборанта. Директор навчального закладу одного із сіл Куп‘янського району активно підтримував “руський мир”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також