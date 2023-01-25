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Росіяни продовжують підтягувати мобілізованих на південь України, – Гуменюк

Потреба в мобілізованих у ворога повʼязана з високими втратами.

Росіяни продовжують підтягувати мобілізованих на південь України, – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: скріншот

У Чорному морі перебувають 11 російських кораблів, зокрема чотири ракетоносії. Сумарний залп – до 28 "Калібрів". Сили оборони України розуміють, що певна підготовка до удару ворога триває.

Про це начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

"Ми відстежуємо те, що роблять вони. Але також розуміємо, що їм скрутно зараз розташовувати свої кораблі в пунктах базування. Вони не відчувають абсолютного спокою, незважаючи на те, що намагаються рекламувати свою протиповітряну оборону. В пунктах базування вони теж зазнавали певних негараздів", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що розсередження сил окупантів у морі та на суші говорить про те, що вони маневрують у пошуках безпечного розташування і готуються до певного перебігу активних дій.

Поки зберігається туман, ймовірно, окупанти не так часто застосовуватимуть розвідувальні безпілотники.

Гуменюк розповіла, що на запорізькому напрямку окупанти намагалися вилазками по 10-15 осіб із підсиленням бронетехнікою промацати міцність української оборони. Це звична тактика, що свідчить про намагання розосередити наші сили. 

Крім того, росіяни знову підтягнули мобілізованих.

"Ми спостерігаємо, що знову прибувають мобілізаційні ресурси невеликим партіями", – зазначила вона.

Потреба в мобілізованих у ворога повʼязана з високими втратами.

"Нема критичного збільшення, хоча невеликі групи мобілізаційного ресурсу вони намагаються підтягувати, тому що є досить відчутне зменшення з нашого боку", – пояснила Гуменюк. 

Нагадаємо, минулої доби сили оборони ліквідували 910 окупантів. 

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