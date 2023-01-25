Минулої доби росіяни поранили 10 цивільних на Донеччині

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби, 24 січня, російські окупанти поранили 10 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 січня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: п'ятьох у Костянтинівці, двох у Торецьку, одного у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці", - написав він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора українські захисники збили літак російських окупантів у районі Бахмута на Донеччині, а також три гелікоптери.