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ЗСУ збили три вертольоти та ворожий літак СУ-25 на Донеччині

Подробиці поки не повідомляються.

ЗСУ збили три вертольоти та ворожий літак СУ-25 на Донеччині
Фото: Генштаб

Сьогодні українські захисники збили літак російськиї окупантів у районі Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройнх сил України.

"Сьогодні, Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25", - йдеться в повідомленні.

Інші подробиці не повідомляються.

Також у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що протягом доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ за 30 хвилин було знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. 

Нагадаємо, раніше сьогодні бійці спеціального призначення Національної гвардії знищили три російські танки та дві броньовані машини піхоти.

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