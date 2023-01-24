ЗСУ збили три вертольоти та ворожий літак СУ-25 на Донеччині

Подробиці поки не повідомляються.

Сьогодні українські захисники збили літак російськиї окупантів у районі Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройнх сил України.

"Сьогодні, Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25", - йдеться в повідомленні.

Інші подробиці не повідомляються.

Також у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що протягом доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ за 30 хвилин було знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, раніше сьогодні бійці спеціального призначення Національної гвардії знищили три російські танки та дві броньовані машини піхоти.