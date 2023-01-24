Прокуратура через суд стягнула з генпідрядника будівництва метро на Виноградар понад 139 млн гривень

Встановлено, що будівельна компанія використала кошти не за цільовим призначенням.

Київська міська прокуратура через суд стягнула з генпідрядникбудівництва метро на Виноградар понад 139 млн гривень до столичного бюджету.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено, що будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти, що були виділені на фінансування будівництва.

"Так, отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади. Законодавство забороняє такі дії. У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради", - зазначається в повідомленні.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та висновками, викладеними у рішенні господарського суду про наявність підстав для задоволення позову.

Нагадаємо, нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" почали будувати в 2019 році. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021 року, проте в червні мер Києва Віталій Кличко заявив, що в кращому випадку до кінця року відкриють тільки одну з них.

У грудні 2021 року "Київметробуд", який є підрядником будівництва двох станцій "зеленої" гілки метро до масиву Виноградар, звернувся до суду, аби відтермінувати завершення робіт на травень 2023 року.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецького-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачає створення чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже 9 років. Ця частина зеленої гілки метро проєктувалася як лінія мілкого залягання. Її найглибша частина починається на Сирці на глибині близько 40 метрів і поступово наближається до поверхні в районі станції "Мостиська", яка запланована на перетині вулиць Межової, Білецької і Північно-Сирецької. Наступна станція "Проспект Правди" буде розташована на перехресті проспекту Правди і Межової.

На другому етапі заплановано здати в експлуатацію ще одну станцію метро. Третя й остання черга – будівництво четвертої станції та електродепо "Виноградар".