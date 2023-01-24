Вже визначено тип літака, який отримає Україна, - Ігнат

Міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бої", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що питання постачання літаків постійно піднімає вище військове керівництво України та керівництво Міноборони. Тему також постійно обговорюють українські представники у різних міжнародних колах.

"Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки (особового складу - ред.), - сказав речник.

Він зазначив, що мова йде не лише про підготовку льотного складу, але й про підготовку авіаінженерів.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтись. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури. Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше", - додав Ігнат.

Ігнат також заявив, що щодня авіація України завдає до 20 групових ударів по позиціях російських військових уздовж всієї лінії фронту. Українська авіація працює дуже інтенсивно, особливо з огляду на чисельну перевагу ворога.