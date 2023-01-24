​Шмигаль: Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися

У нас достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону в нормальному режимі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що минулого тижня Україна пройшла "екватор" зими, і наразі в нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Від початку першої масованої ракетної атаки Росії на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що в газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля.

"Вчора ухвалили розпорядження, яким дозволяємо державній компанії НАК «Нафтогаз України» залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу", - додав Шмигаль.

При цьому він наголосив, що стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед них Запорізька АЕС. Тож мусимо дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення.

"Разом із нашими союзниками ми продовжуємо працювати для координації відновлення та посилення стійкості нашої енергетичної інфраструктури. Сьогодні відбудеться засідання так званого енергетичного «Рамштайну». Цей формат зустрічей створений, щоб вирішити три ключові завдання. Перше – прискорити поточні ремонти, аби відновити обсяги генерації та розподілу. Друге – сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вразливою до ворога. Третє – допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності", - зазначив Шмигаль.

Наразі, за його словами, Україна працює з партнерами, аби нарощувати постачання автотрансформаторів, розподільних пристроїв, генераторів та іншого обладнання.

"Спільно розробляємо нові інструменти підтримки тих домогосподарств, які прагнуть встановити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Скоро будемо мати для цього більші технічні можливості. Очікуємо від партнерів фінансової підтримки цієї ініціативи", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних та дронових атак в Україні пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

У жовтні минулого року за два дні Росія пошкодила 30% енергетичної інфраструктури України.