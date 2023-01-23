Понад 110 тис. жителів російського Примор'я залишилися без електрики

Уссурійськ - друге за величиною місто Приморського краю з чисельністю населення - приблизно 180,4 тис. осіб.

Російська прокуратура проводить перевірку за фактом відключення електропостачання у понад 110 тис. жителів другого за величиною міста Приморського краю - Уссурійська.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Електрику не отримують з 07:00 за місцевим часом 380 багатоквартирних будинків, понад 3 тис. приватних домоволодінь та 120 об'єктів соціальної інфраструктури.

Наразі прокуратура з'ясовує причини аварії та оцінює якість обслуговування мережі та дотримання прав на безперебійне надання комунальних послуг. Прокуратура також проконтролює відновлення електропостачання.

Температура повітря в приморському краї РФ - мінус 19,2 градуса за Цельсієм.

Уссурійськ - друге за величиною місто Приморського краю. На 2022 рік чисельність населення становила приблизно 180,4 тис.

За останній місяць лише в сибірських регіонахсталося близько 10 великих комунальних аварій.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних та дронових атак в Україні пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

У жовтні минулого року за два дні Росія пошкодила 30% енергетичної інфраструктури України.