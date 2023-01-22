​Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – МЗС

Глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив про те, що країна може вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Про це повідомляє Anadolu.

За словами міністра, Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

У відповідь на запитання журналіста інформагентства ISNA про можливість виходу Ірану з ДНЯЗ Абдоллахіян заявив, якщо влада ЄС "не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти".

У 2007 році Іран вже погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ у тому випадку, якщо йому заважатимуть реалізовувати ядерну програму.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї набув чинності 5 березня 1970 року, його учасниками зараз є 191 країна.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили, що уряд і чиновники Ірану будуть притягнуті до відповідальності, якщо буде доведена їх причетність до військових злочинів росіян в Україні.