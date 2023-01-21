Новим прем’єром Нової Зеландії може стати Кріс Гіпкінс

Кріс Гіпкінс має замінити Джасінду Ардерн на посаді прем'єр-міністра Нової Зеландії. Він став єдиним кандидатом на посаду голови правлячої Лейбористської партії.

Про це пише Reuters.

Очікується, що 44-річного Гіпкінса 22 січня оберуть лідером політичної сили.

“Я думаю, що ми неймовірно сильна команда”, – сказав Гіпкінс на прес-конференції.

Відомий як “Чіппі”, політик отримав репутацію компетентного спеціаліста під час боротьби з пандемією коронавірусу і допомагав Ардерн вирішувати проблем, чого не змогли зробити інші міністри.

Гіпкінса обрали до парламенту від Лейбористської партії у 2008 році. У липні 2022 року його призначили міністром охорони здоров’я, а наприкінці року він очолив міністерство з питань реагування на COVID.

Зараз він є міністром поліції, освіти та державної служби, а також лідером Палати представників.

Попереднє опитування Horizon Research показало, що Гіпкінс був найпопулярнішим потенційним кандидатом серед виборців, його підтримали 26% опитаних.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн нещодавно заявила про підставку, мотивувавши своє рішення тим, що у неї більше “не вистачає сил” для керівництва. Ардерн стала наймолодшою жінкою-головою уряду у світі, коли її у 2017 році обрали прем'єр-міністром у віці 37 років.

14 жовтня в Новій Зеландії відбудуться загальні вибори.