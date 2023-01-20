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Португалія надасть Україні бронемашини, боєприпаси, потужні генератори і медобладнання

Також португальська сторона підтвердила, що долучилася до ініційованої Польщею та Україною контактної групи країн, які володіють танками Leopard 2.

Португалія надасть Україну чергову партію військової допомоги.

Про це повідомило Міністерство національної оборони країни.

У переліку:

  • 14 бронетранспортерів
  • 120-мм боєприпаси
  • вісім потужних електрогенераторів
  • дві тонни медико-санітарного обладнання.

Також португальські інструктори готові навчати українських солдатів на території Німеччини в межах військового вишколу.

У  Міноборони зазначили, що підтримують постійний зв'язок з українською владою і надаватимуть допомогу в межах своїх можливостей.

Також португальська сторона підтвердила, що долучилася до ініційованої Польщею та Україною контактної групи країн, які володіють танками Leopard 2.

Нагадаємо, Польща та Україна скликали на полях Рамштайну контактну групу країн, які володіють танками Leopard 2. Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив - сподівається створити коаліцію держав, у яких є Leopard 2, щоби відправити їх до нашої держави. Наразі таких країн налічується 15.

Також Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти і танки Т-72. Німеччина виділяє новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро. Щоправда, про танки Leopard 2 не йдеться. А Нідерланди передадуть дві пускові установки системи ППО Patriot і ракети.

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