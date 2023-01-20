Нідерланди передадуть Україні дві пускових установки Patriot

Також буде проведено навчання користуванню пусковими установками.

Нідерланди передадуть Україні дві пускових установки системи ППО Patriot і ракети.

Про це повідомляє NOS із посиланням на лист міністерки оборони Нідерландів Оллонгрен до Палати представників.

Зазначається, що 65 бійців морської піхоти Нідерландів навчатимуть близько 200 українських бійців.

Навчання пройде у два заходи на території Великобританії.

“Це політичний сигнал для Росії, що кабінет міністрів рішуче налаштований продовжувати підтримувати Україну”, - зазначила Оллонгрен.

Наразі в Нідерландах є три зенітні системи Patriot, четверта є резервною. Кожна система Patriot складається з радара, центру управління вогнем і кількох пускових установок, дві з яких Нідерланди постачають Україні.

Раніше нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні Patriot услід за Сполученими Штатами й Німеччиною.