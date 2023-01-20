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У Краматорську російська ракета впала біля дитячого садка

Наслідки удару встановлюються.

У Краматорську російська ракета впала біля дитячого садка
Фото: Telegram / Павло Кириленко

Сьогодні вранці, 20 січня, в Краматорську Донецької області російська ракета впала біля дитячого садка. 

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко

“Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка”, - написав Кириленко. 

Він зазначив, що наслідки удару встановлюються.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українські міста та селища. Ситуація залишається складною на Донбасі, де майже всю ніч, росіяни намагалися наступати на напрямках Красногорівки, Новобахмутівки, Опитного та Водяного. При цьому українські захисники відбили атаки росіян в районах Новоселівського і Білогорівки.

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