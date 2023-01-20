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Біля Бахмута прикордонники знищили ворожу розвідгрупу та відбили штурм росіян

"Наші бійці ліквідували 2 розвідників, ще 3 поранили. Але вночі противник не полишив свого наміру та з кількох напрямків залучив піхоту", - розповіли бійці.

Біля Бахмута прикордонники знищили ворожу розвідгрупу та відбили штурм росіян
Фото: EPA/UPG

Біля Бахмута українські прикордонники знищили ворожу розвідгрупу та відбили штурм росіян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута. Наші бійці ліквідували 2 розвідників, ще 3 поранили. Але вночі противник не полишив свого наміру та з кількох напрямків залучив піхоту", - розповіли в ДПСУ.

За інформацією військових, артилерія Сил оборони накрила рашистів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. 

"Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, напередодні прикордонники у небі над Бахмутом Донецької області збили два ворожих безпілотники.

До цього СБУ оприлюднила відео зі знищення окупантів під Бахмутом.

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