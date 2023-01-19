За минулу добу поліцейські задокументували 26 ворожих ударів по Донецькій області. Росіяни били з авіації, ЗРК “С-300”, “Градів”, “Ураганів”, артилерії, мінометів, танків.

Про це повідомляє Telegram МЗС України.

“Протягом доби під обстрілами перебували 16 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є поранені громадяни”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зазначається, що знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів, з них – 25 житлових будинків.

Також з авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне. З “Ураганів” обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Ракетою “С-300” військові РФ вдарили по Лиману, поцілили в об’єкт інфраструктури.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 КК України.

За добу евакуйовано ще 124 людини, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 810 осіб, серед них 5 273 – діти, 2 029– люди з інвалідністю.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за добу 17 січня окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.