У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу окупанти 26 разів вдарили по Донеччині: пошкоджені будинки і об’єкт інфраструктури

Є поранені мирні жителі.

За добу окупанти 26 разів вдарили по Донеччині: пошкоджені будинки і об’єкт інфраструктури
Наслідки обстрілів Донеччини 18 січня
Фото: Павло Кириленко у Telegram

За минулу добу поліцейські задокументували 26 ворожих ударів по Донецькій області. Росіяни били з авіації, ЗРК “С-300”, “Градів”, “Ураганів”, артилерії, мінометів, танків.

Про це повідомляє Telegram МЗС України.

“Протягом доби під обстрілами перебували 16 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є поранені громадяни”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зазначається, що знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів, з них – 25 житлових будинків.

Також з авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне. З “Ураганів” обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Ракетою “С-300” військові РФ вдарили по Лиману, поцілили в об’єкт інфраструктури.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 КК України.

За добу евакуйовано ще 124 людини, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 810 осіб, серед них 5 273 – діти, 2 029– люди з інвалідністю.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за добу 17 січня окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також