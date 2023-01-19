На Херсонщині за добу 4 людини отримали поранення внаслідок обстрілів росіян

На Херсонщині за минулу добу, 18 січня, 4 людини отримали поранення внаслідок обстрілів російських військових.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 118 530 військових.