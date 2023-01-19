ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 118 530 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 118530 (+760) осіб ліквідовано;
- танків - 3136 (+6);
- бойових броньованих машин - 6235 (+10);
- артилерійських систем - 2122 (+14);
- РСЗВ - 442 (+0);
- засоби ППО - 220 (+0);
- літаків - 287 (+0);
- гелікоптерів - 277 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);
- крилаті ракети - 749 (+0);
- кораблі / катери - 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);
- спеціальна техніка - 190 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора українські військові збили російський Ка-52 та експериментальний розвідувальний дрон.