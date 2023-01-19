Путін розповсюдив дезінформацію про виробництво Росією ракет ППО

Президент Росії Володимир Путін розповсюдив дезінформацію про виробництво Росією ракет протиповітряної оборони.

“Російська оборонна промисловість щороку випускає ракет ППО стільки ж, скільки решта виробників у світі, і це вселяє впевненість у перемогу Росії в Україні… Наразі кількість бойової техніки збільшується, і потреби зростають”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв маніпулює, назвавши визнання Україною “нових територій Росії” умовою нових переговорів.

“Київ має або визнати, або “мовчки прийняти” результати самовизначення народу колишніх територій України, “які сьогодні втілені у внутрішньому праві рф – в її Конституції”, – йдеться у повідомленні.

Ворожі ЗМІ опублікували відео, на якому горить військова техніка, та повідомили, що це – “перше відео, що підтверджує знищення HIMARS”. Однак ця інформація не відповідає дійсності, оскільки на відео ідентифікована броньована вантажівка Oshkosh FMTV M1083.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що найближчим часом очікується масове вкидання ворогом фейкових новин.