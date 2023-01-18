Російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Росіяни протягом дня 18 січня обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, зафіксовано 4 прильоти.

А по Шалигинській громаді окупанти випустили з території РФ 15 мін 120 мм калібру.

В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня російські окупаційні війська продовжували обстріли на різних ділянках Донецької області по всьому фронту. Всього за добу росіяни поранили двох жителів Донеччини.