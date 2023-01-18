Також Україна наполягає на обмеженні прав і привілеїв Росії в агентстві.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі сприяти накладенню санкцій на Росатом.

Про це йдеться в заяві Шмигаля на спільній з Гроссі ппресконференції.

Прем'єр наголосив, що українські АЕС для Росії стали плацдарм для "захоплення українських територій та ядерного шантажу світу".

"Звернувся до генерального директора Гроссі з проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна твердо переконана у необхідності і своєчасності накладення санкцій на Росатом, обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припинення співпраці з РФ у ядерній сфері", - сказав Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що щорічно Росатом, продаючи сирий уран і послуги з його збагачення та надаючи послуги будівництва АЕС, заробляє 9 млрд доларів.

"Загалом портфель закордонних замовлень цієї компанії становить 200 млрд доларів. Впевнений, що більшість цих коштів у разі їх отримання піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку у весь цивілізований світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав та привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері", - наголосив Шмигаль.

Натомість Рафаель Гроссі запевнив прем'єра у повній підтримці зусиль України із забезпечення ядерної безпеки, зокрема на ЗАЕС.

Нагадаємо, 18 січня МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях - Рівненській, Чорнобильській та Південноукраїнській.