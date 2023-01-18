Німеччина ніколи нічого не робить сама, - Шольц про танки

Канцлер додав, що українці можуть розраховувати на підтримку Німеччини.

Німеччина продовжить надавати сильну військову підтримку Україні, але ФРН "ніколи нічого не робить сама", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на питання щодо постачання танків Leopard 2.

Про це сказав Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо України, як я вже згадав у моїй промові, і я повторю це знову: Німеччина - один із найбільших прибічників. Так, США роблять найбільше, і це не дивно, вони інвестували 800 млрд доларів в оборонний бюджет. Це набагато більше, ніж усі країни-члени ЄС разом. І навіть більше, ніж має ФРН у бюджеті", - сказав він.

Шольц наголосив, що Німеччина раніше змінила геополітичну стратегію, і вирішила підтримувати Україну не лише фінансово, а й надаючи військову допомогу. За словами канцлера, після США та Великої Британії Німеччина є лідером у цьому питанні.

"І ми продовжимо так само сильно підтримувати. Але ми стратегічно "переплетені" з нашими друзями та партнерами. Ми працюємо з ними разом. Ми обговорюємо з ними. Ми ніколи не робимо щось самі, але спільно з іншими, особливо США", - сказав Шольц.

Канцлер ФРН додав, що українці можуть розраховувати на підтримку Німеччини у боротьбі.

"Це також ясно, що ми уникатимемо війни між РФ і НАТО", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що Польща працює над тим, щоб переконати європейських союзників надіслати щонайменше 100 бойових танків для підтримки оборонних зусиль України проти російського вторгнення.

Нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків. Для цього потрібна згода Німеччини.