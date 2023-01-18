Представниця Борреля підтримала плани постачання танків Україні

Європейський Союз вітає заяви низки країн ЄС щодо планів постачання танків Україні.

Про це заявила заявила офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля Набіла Массралі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується танків, які, згідно з анонсами, мають бути поставлені Україні, Європейський Союз позитивно ставиться до цього прагнення підтримати країну", - сказала прессекретар на брифінгу у Брюсселі.

Вона відповідала на запитання, яким чином фінансуватимуться ці поставки - за рахунок держав-членів, чи вони будуть покриті Європейським фондом миру.

Представник Борреля уточнила, що Європейський фонд миру покликаний сприяти державам-членам у їхньому постачанні озброєнь Україні. На сьогодні така військова допомога за рахунок цього фонду надана на суму EUR3,1 млрд. Водночас за рахунок коштів фонду та держав-членів загалом Україні поставлено військове обладнання та озброєння на суму до EUR11,5 млрд.

Як зазначила Массралі, вона поки що не може повідомити, чи будуть постачання танків сплачені через Європейський фонд миру, чи національними бюджетами держав-членів.

"Обговорення цієї теми конфіденційні, і на цій стадії я не можу щось розкривати про це", - підсумувала прессекретар.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель у Європарламенті у Страсбурзі підтримав постачання державами-членами ЄС танків Україні.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту німецьких танків Leopad. Для цього потрібна згода Німеччини.