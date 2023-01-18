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На Одещині затримали групу осіб, які допомагали ухилянтам втекти за кордон

За послуги організатор просив з кожного $4 тис.

На Одещині затримали групу осіб, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
Фото: МВС

Групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через держкордон, було затримано на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Ділків, які спланували вчинити незаконну оборудку щодо переміщення осіб через кордон, викрили на Одещині. На околиці с. Великоплоське охоронці кордону зупинили два автомобілі марок HYUNDAI та INFINITI під керуванням місцевих жителів. Водій на INFINITI не відреагував на вимоги прикордонників і намагався втекти", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що після цього прикордонники здійснили два попереджувальні постріли у повітря.

"Утікач зупинився та надав легковик для перевірки. В обох машинах перебували четверо громадян України - жителі Херсонщини та Миколаївщини, які планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив із кожного $4 тис.", - зазначають у відомстві.

Там додають, що після прибуття до Одеси "мандрівників" їх зустріли пособники на двох авто, якими й вирушили до кордону.

"Наразі щодо організатора та його пособників до Нацполіції направлено повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ККУ", - підсумували в МВС.

Нагадаємо, що ухилянт від мобілізації при спробі втекти з країни впав у рів біля кордону з Молдовою та кликав на допомогу прикордонників. Його затримали.

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