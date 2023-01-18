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​Щоб відновити роботу ЗАЕС після деокупації, Україні знадобиться щонайменше два місяці

Росіяни перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

​Щоб відновити роботу ЗАЕС після деокупації, Україні знадобиться щонайменше два місяці
Фото: Енергоатом

Після звільнення Запорізької атомної електростанції та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів Україні мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

В компанії наголосили, що рашисти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

"Цей час (два місяці, - ред.) також необхідний для проведення перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території. Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, - через яку станція отримує з України живлення на власні потреби. Крім того, Росатому бракує персоналу, позаяк українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Через простій ЗАЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані.

Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби).

"У разі пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів. На щастя, жодного разу не сталося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії", - зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, росіяни хочуть відрізати ЗАЕС від енергосистеми України і приєднати до своєї

МАГАТЕ вимагає від Російської Федерації, щоб її окупаційні війська залишили Запорізьку АЕС.

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